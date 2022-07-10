Российские оккупанты сегодня, 10 июля, обстреляли два района Днепропетровской области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Так, в Криворожском районе днем российские оккупационные войска из ствольной артиллерии обстреляли приграничные территории Зеленодольской и Апостоловской громад на линии разграничения с Херсонской областью. Обошлось без пострадавших и разрушений.
"Синельниковский район. Враг ударил по Великомихайловской громаде, местные жители не пострадали. В результате обстрела во дворе жилого дома произошел пожар - загорелся сеновал и трактор. "Демилитаризация" гражданской сельскохозяйственной техники от оккупантов в действии", - констатировал Лукашук.
Говоря о других районах области, он отметил, что там в течение дня было тихо. "Сейчас везде ситуация контролируемая", - добавил председатель облсовета.
Ситуация на Днепропетровщине:
18 июня 2022 года три ракеты РФ попали в нефтебазу в Новомосковском районе региона, возник масштабный пожар, пострадали 11 человек.
26 июня 2022 года российские оккупанты из "Градов" обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области.
30 июня 2022 года российские оккупанты ударили по Днепропетровщине.
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