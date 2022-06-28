На Николаевщине планировали создать "народную республику".

Накануне стало известно о задержании в Николаеве экс-депутата городского совета за госизмену: подозреваемый работал над созданием фейковой "Николаевской народной республики". По данным местных СМИ, речь идет о Сергее Шубине - докторе наук по государственному управлению, заведующем кафедрой одного из местных вузов.

Как пишет "Главком", Шубин был депутатом горсовета VI созыва от "Блока Наталии Витренко "Народная оппозиция", которую недавно запретил суд. По данным СМИ, Шубин создал концепцию построения "ННР", которую должны были использовать оккупанты после захвата региона. Область якобы должна была "провозгласить независимость" и выйти из состава Украины. Шубин даже успел разработать "гимн", "герб" и "флаг" псевдообразования. Он также выписал проект иерархии оккупационной власти, которую должен был возглавить "руководитель военно-гражданской администрации "ННР". Он управлял бы так называемыми "главными управления Службы безопасности, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций" и тому подобное.

Также предатель планировал запустить "государственный совет" и военный трибунал. Журналисты обращают внимание, что подобный сценарий оккупанты применили в соседней Херсонщине, которая сейчас захвачена российскими боевиками.

"Фейковая республика готовилась взять за основу все лучшее, что есть в России: российский рубль как денежную единицу; системы образования и здравоохранения подгоняются под российские стандарты; социальная политика и пенсионная система также вдыхает "свежий" глоток российского. И, наконец, главное - культурная и духовная сфера должны функционировать на принципах и фундаменте "русского мира", "в основе которого лежит русская православная духовность с учетом потребностей и интересов других народов и религиозных конфессий, населяющих "ННР", - говорится в материале.

После завершения войны Шубин рассчитывал просить Путина включить фейковую "ННР" в состав России.

Накануне в Офисе генпрокурора рассказали, что задержанному сообщено в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Во время обыска по месту его проживания изъята компьютерная техника, переписка с представителем страны-агрессора, советская и российская символика, личные заметки по созданию и деятельности так называемой "Николаевской народной республики". Подозреваемый был задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Чем "прославился" Шубин

Ранее он назвал украинский язык "блевотой" и критиковал его популяризацию. Об этом говорилось в одном из его комментариев в соцсети.

По словам активиста Сергея Стерненко, который ранее обращал внимание на "деятельность" Шубина, тот был подписан на все страницы региональных представительств Анатолия Шария в соцсети, паблики о "русском мире" и культуре России. Он также часто постил публикации об этнографии России.

Еще один скандал с его именем возник после того, как преподаватель рассказывал студентам о "распаде Украины" и "героизме" георгиевской ленты. Группировка "ЛДНР", по его тогдашнему утверждению, не является террористической.

Реагируя на это, руководство Николаевского института права НУ "Одесская юридическая академия" сообщило, что Шубин получил выговор и может лишиться должности заведующего кафедрой.

Как известно, сейчас Николаев страдает от регулярных ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупантов.