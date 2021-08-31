Также за украинофобство выгнали с работы преподавательницу педуниверситета в Киеве Евгению Бильченко.

Любителя "русского мира" Дениса Ситникова уволили с должности преподавателя в Одесском университете им. Мечникова. Кроме этого, украинофоб из "Одесской юридической академии" Сергей Шубин получил выговор, его тоже могут уволить. Скандальная преподавательница Евгения Бильченко будет уволена с должности профессора кафедры культурологии и философской антропологии НПУ им. Драгоманова уже 20 сентября.

Об этом сообщает народный депутат Наталья Пипа на своей странице в Facebook.

Политик получила ответ от Государственной службы качества образования Украины на свое обращение относительно преподавателей, которые распространяют украинофобские высказывания в университетах. По результатам проверок работу потеряли сразу три человека.

"Я не "полиция морали"... Я человек, который любит свою страну, язык, историю. Болею за наше образование и делаю все от меня возможное, чтобы его улучшить. Через несколько дней студенты вернутся к учебе. И я не хочу, чтобы на восьмом году войны они слышали из уст некоторых преподавателей, что "украинский язык - рвота", что "языковой закон - лимфоузел на теле онкобольной американской колонии", а "Крым - это Россия", - отметила нардеп.

Читайте такжеВо Львове прохожая копу помогла задержать грабителя, схватил его за одежду (фото)Так, Евгения Бильченко отстранена от работы, а с 20 сентября 2021 года уволена с должности профессора кафедры культурологии и философской антропологии НПУ им. Драгоманова. Сергей Шубин получил выговор, также сейчас рассматривается решение о его увольнении с должности заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права НУ "Одесская юридическая академия".

А Денис Ситников - уволен с 31 августа 2021 года с должности доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Одесского НУ им. Мечникова, указано в публикации Пипы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Шкарлет раскрыл секрет, как учителя могут увеличить свою зарплату на 20%.

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Автор: Дмитрий Хилюк