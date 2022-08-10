В Николаеве ночью была объявлена воздушная тревога.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Николаев - слышны взрывы! Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен", - отметил он.

По информации Сенкевича, в городе около 1.40 ночи была объявлена воздушная тревога.

Отметим, что российские оккупанты регулярно наносят удары по Николаевской области. Так сегодня утром россияне обстреляли окрестности Николаева - Лиманы и Березнеговатое. На этот раз обошлось без жертв.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня председатель Николаевской ОВА Виталий Ким назвал эффективными меры по выявлению коллаборантов и предателей в Николаеве, проводившихся в минувшие выходные.

В Николаевской области с 24 февраля в результате действий российских оккупантов убиты 408 человек. В результате ударов российских оккупантов по области пострадали более тысячи человек.

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