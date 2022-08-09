Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева, Лиманы и Березнеговатое.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима относительно информации о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки и по состоянию на утро 9 августа.

"Николаев. Утром, 9 августа, около 07.00, враг обстрелял окрестности города. Предварительно, без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

В Николаевском районе под постоянными вражескими обстрелами находятся населенные пункты Галицинивской громады.

Так, 8 августа в течение дня подверглось обстрелам с. Галициново, пострадавших нет. В результате попадания боеприпасов и их обломков в Галициновском лесном урочище загорелась хвойная подстилка и лесные насаждения.

"Утром, 9 августа, с 06.30 под обстрелами было с. Лиманы. Попадания преимущественно по окрестностям села", - говорится в сообщении.

Также 8 августа под обстрелами находилось с. Шевченково Шевченковской общины, пострадавших нет.

"Баштанский район. Продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской громады. Ночью, 9 августа, около 03:00 обстрелам подверглось пгт Березнеговатое. Повреждены жилые дома. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - заявили в ОВА.

Кроме того, 8 августа зафиксированы обстрелы за пределами с. Поляна Широковской громады. В результате попаданий произошли возгорания полей, пострадавших нет.

"В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 июля председатель Николаевской ОВА сообщил, что для проведения операции по выявлению наводчиков оккупантов планируется за неделю-два закрыть Николаев на несколько дней. С этой целью в Николаеве с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа была введена длился комендантский час.

В облсовете рассказали, как в это время искали коллаборантов в закрытом городе.

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