По его словам, была собрана очень большая база потенциальных коллаборантов, по которой дальше будет проводиться работа.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким назвал эффективными мероприятия по выявлению коллаборантов и предателей в Николаеве, проводившиеся в минувшие выходные.

Об этом он сказал во время брифинге.

Отвечая на вопрос относительно мероприятий, которые проходили в Николаевщине на выходных, Ким отметил, что "мероприятие было очень эффективным".

"Отработаны квартиры, десятки тысяч адресов и телефонов. Были производства, которые зарегистрированы, были арестованы люди. Очень много коллаборантов и предателей сбежали... Лучший результат - это то, что Telegram-каналы врага молчали в эти выходные, и не было новых целей или каких-то прилетов", - сказал он.

Председатель ОВА также добавил, что была собрана очень большая база потенциальных коллаборантов, по которой дальше будет проводиться работа.

Как сообщал УНИАН, 20 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким проинформировал, что для проведения операции по выявлению наводчиков оккупантов планируется за неделю-две закрыть Николаев на несколько дней.

Длительный комендантский час был введен в Николаеве с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа. За это время правоохранители задержали более 400 человек.

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