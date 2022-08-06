За последние сутки интенсивность обстрелов населенных пунктов на линии разграничения увеличилась.

Ночью, 6 августа, около 03:30 враг нанес ракетные удары по Николаеву.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 6 августа, около 03:30 враг нанес ракетные удары по городу. В результате тяжело ранены два человека. Также повреждены жилые здания. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется", - сообщил он.

Кроме этого, ориентировочно в 04:30 были нанесены удары по Баштанскому району области.

"Утром, 6 августа, обстрелы за пределами сел Поляна, Степное, Широкое, Красная Долина. По состоянию на сейчас также происходят с определенной периодичностью обстрелы в Широковский общине. Пострадавших нет", - сообщил Ким.

Глава ОВА также отметил, что за последние сутки интенсивность обстрелов населенных пунктов Березнеговатской общины, находящихся на линии разграничения, увеличилась.

Как писал УНИАН, днем 5 августа оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Николаева. Известно о 21 пострадавшем, среди них есть подросток.

Также 5 августа Николаев "закрыли" на затяжной комендантский час. Он продлится до 8 августа.

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