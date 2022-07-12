Городской голова призвал людей не выходить из укрытий.

В Николаеве прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются мощные взрывы", - отметил он.

Городской голова призвал людей не выходить из укрытий.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска и тяжелых боев за Северодонецк оккупанты взяли якобы "оперативную паузу".

Российские войска хотят установить окончательный контроль над Луганской областью и окружить ВСУ в Донецкой области. Однако, как отметил глава Луганской ОВА, сейчас попытки "дожать" регион у противника безуспешные.

В то же время враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам украинских городов. Тогда как ВСУ в течение последних нескольких дней атаковали, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, около 30 целей - складов с боеприпасами оккупантов на востоке и юге.

По состоянию на 11 июля в боях с ВСУ уничтожено уже 37 400 оккупантов и тысячи единиц техники.

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