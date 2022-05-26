У россиян не хватает сил для того, чтобы воевать сразу на многих фронтах.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что пока не наблюдается концентрация российских войск на границе Украины с Беларусью, но угроза атаки в будущем остается.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает "Укринформ".

"Действительно, белорусы сейчас ведут обучение и объявляется о том, что через некоторое время снова будут новые учения. Пока мы не видим концентрации российских войск на границе с Беларусью. И говорить о том, что там в ближайшее время существует вероятность того, что россияне начнут какие-то атаки со стороны Беларуси на Чернигов или Киев мы не можем, это не так. Но отвергать, к сожалению, в будущем это нельзя", - сказал Денисенко.

Он подчеркнул, что "сейчас все концентрируется на Донбассе".

"Не хватает у них сил для того, чтобы воевать сразу на многих фронтах. Хотя они провели определенную мобилизацию, определенные части, к сожалению, новые вступили в боевые действия. Но провели мобилизацию прежде всего благодаря "ДНР/ЛНР", - сообщил советник министра.

Денисенко напомнил, что "вчера Путин подписал указ о приостановлении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий", что связано с тем, что "в ближайшее время они будут пробовать делать мобилизацию на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей".

"Обращаясь ко всем , кто сейчас находится на этих территориях, есть большая просьба ко всем - или попробовать выезжать, насколько это возможно, ведь мы понимаем, что они блокируют абсолютно все, или же прятаться от этой паспортизации, потому что паспортизация - это начало мобилизации наших граждан на эту войну", - подчеркнул Денисенко.

По его словам, Путин очень боится делать мобилизацию внутри РФ, потому что понимает, что это может вызвать огромную волну возмущений среди россиян.

"Именно поэтому они концентрируются на скрытой так называемой мобилизации, поэтому они подняли возрастной ценз для контрактников до 65 лет, чего вообще , пожалуй, нет ни в одной армии мира. И второй момент - они массово хватали людей на территориях "ДНР/ЛНР" ... Поэтому в этом случае они пробуют сейчас набрать тех людей, которых им не жалко. То есть - жителей Украины", - сказал советник министра МВД.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что пограничники вместе с другими украинскими защитниками готовятся к возможному повторному вторжению России с севера. Заместитель командира ГПСУ в Черниговской области Александр Середа рассказал: ежедневно на территорию региона падает от двух до восьми снарядов. "В любом случае мы готовимся к возможному повторному вторжению. Они атакуют наши позиции и города. [У русских] нет понятия о правилах ведения боя", - заявил Середа.

Вместе с тем председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил постоянные обстрелы приграничных территорий в регионе. Россияне открывают огонь как днем, так и ночью.

В Госпогранслужбе заявили, что украинские пограничники не наблюдают формирование российскими войсками группировки для наступления в сторону Чернигова.

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