В районе городов Николаев и Одесса российская армия, как утверждается, уничтожила хранилища топлива для ВСУ общим объемом около 70 тысяч тонн.

В российском Министерстве обороны заявили, что ВС РФ нанесли групповой "высокоточный удар возмездия" по объектам, где готовились "теракты против России" с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы.

Кроме того, как сообщает Минобороны, в районе той же Одессы и Николаева уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых шло обеспечение ВСУ горючим.

"Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах", - сказано в сообщении.

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Ночная атака РФ 18 июля - детали

В ночь на вторник, 18 июля, российские захватчики подло атаковали южную часть Украины - запустили несколько волн ударных беспилотников, чтобы найти и выявисть средства противовоздушной ракеты, а потом по Одессе из акватории Черного моря выпустили шесть крылатых ракет "Калибр".

Командование воздушных сил ВСУ сообщало о пуске в ночь на 18 июля со стороны России шести крылатых ракет и 36 беспилотников. Все ракеты и 32 беспилотника были сбиты.

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