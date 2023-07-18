В течение ночи россияне выпустили с южного направления шесть крылатых ракет и три десятка беспилотников.

В течение ночной российской атаки украинским военным удалось сбить 32 российских беспилотника и шесть ракет типа "Калибр", которыми российские оккупанты атаковали Украину.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи россияне выпустили с южного направления шесть крылатыми ракет "Калибр" и 36 ударных дронов типа "Shahed".

Пуски "Калибров"осуществлялись предположительно с российского фрегата "Адмирал Эссен", а "шахедо " - из района полигона Чауда (Крым).

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"Силами и средствами Воздушных сил уничтожено шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон "Shahed-136/131" и один разведывательный БпЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге - в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БпЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Кроме того, за прошедшие сутки, 17 июля, противовоздушной обороной уничтожены три ударных беспилотника типа "шахед", один "Ланцет" и девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Также уже в эти сутки авиация Воздушных сил нанесла до 15 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

Атака по Украине сегодня - детали

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупанты совершили очередную атаку на Украину. В частности, вражеские ракеты и беспилотники были направлены на южные и восточные области.

По данным военных, атака происходила в несколько волн: сначала ударные беспилотники, чтобы найти и обнаружить средства противовоздушной ракеты, а затем по Одессе из акватории Черного моря выпустили шесть крылатых ракет "Калибр".

Все ракеты удалось сбить, однако их обломками и взрывной волной от сбития в Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений. Ранен один человек.

Над Одесщиной украинские защитники сбили 21 иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136, а над Николаевщиной - четыре дрона.

В Николаевской области зафиксирован "прилет" в промышленный объект, в результате которого возник пожар. О пострадавших не сообщалось.

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