Ликвидированы десятки вражеских дронов, поделились в ВСУ.

В ночь на вторник, 18 июля, российские захватчики подло атаковали южную часть Украины - запустили несколько волн ударных беспилотников, чтобы найти и выявисть средства противовоздушной ракеты, а потом по Одессе из акватории Черного моря выпустили шесть крылатых ракет "Калибр".

Сили ПВО ликвидировали все вражеские ракеты, сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины. "К сожалению, обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений", - добавили в ВСУ. В собственном доме ранен пожилой мужчина, его госпитализировали.

В ОК добавили, что в Одесской области на подлете с моря был уничтожен 21 иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136, а в небе над Николаевской областью ликвидировали 4 дрона. В Николаевской области есть "прилет" в промышленный объект, был пожар.