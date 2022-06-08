На Запорожском направлении враг нарастил количество огневых точек, а на Харьковском – усилил группировку своих войск.

На Запорожском направлении враг нарастил количество огневых точек, а на Харьковском – усилил группировку своих войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"На Запорожском направлении враг наращивает системы огня. В частности, в районе Васильевки, что в 35 км к югу от Запорожья, развернуто до 30 вражеских танков Т-62 в качестве долговременных огневых точек", - рассказал он.

Кроме того, по словам Мотузяника, на Харьковском направлении враг пытается удержаться на занятых рубежах и не допустить продвижения украинских войск к государственной границе с Россией.

"С этой целью враг усилил группировку войск в указанном направлении за счет переброски в район поселка Веселое, в 17 км от Харькова, одной батальонно-тактической группы из состава 2-й армии центрального военного округа РФ", - добавил представитель МОУ.

Он уточнил, что противник продолжает обстреливать украинские позиции в Харьковской области.

Ситуация в Запорожкой области:

Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские военные воруют зерно. Они вывозят запасы фермеров и дольщиков. Из Каменки-Днепровской российские оккупанты вывезли 300 тонн зерна.

Почти 60% территории Запорожской области временно оккупировали российские войска. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодня восстановлено почти 700.

На Запорожье созданы гуманитарные хабы для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские военнослужащие продолжают заниматься мародерством и похищениями людей.

Ситуация на Харьковщине:

По состоянию на 6 июня 2022 года на харьковском направлении российские войска пытались сдержать продвижение украинских подразделений к госгранице и минируют местность.

7 июня на Харьковщине россияне минировали территории в направлении наступления ВСУ.

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