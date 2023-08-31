В частности, на юге есть определенные успехи на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка, а также есть успехи на Бахмутском направлении.

Силы обороны Украины добывают успехи в Донецкой и Запорожской областях и закрепляются на достигнутых рубежах. На востоке Украины продолжаются активные боевые действия на Лиманском направлении.

"Сейчас враг прилагает немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Но безуспешно. Наши защитники уничтожают врага и не дают реализовать его планы", - сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Кроме того, на Бахмутском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. "Тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке, Андреевке. Есть определенные успехи, закрепляемые на достигнутых рубежах", - отметила заместитель министра.

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Вместе с тем, на южных направлениях продолжается наступательная операция украинских войск. "Есть определенные успехи, в частности на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка. Сейчас наши закрепляются на достигнутых рубежах", - подчеркнула Маляр.

При этом, на севере враг сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, удерживая в Брянской, Курской, и Белгородской областях три группировки войск прикрытия государственной границы ("Брянск", "Курск" и "Белгород") с целью сковывания украинских войск и предотвращения их переброски в районы активных боевых действий. Враг продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ и проводит диверсионно-разведывательную деятельность с нарушением государственной границы Украины.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, российская оккупационная администрация временно захваченной части Запорожской области возвращает жителей прифронтовых населенных пунктов из "эвакуации", чтобы использовать их как живой щит во время контрнаступления украинской армии.

Оккупационные "власти" города Токмак Запорожской области начинают эвакуировать из-за приближения линии фронта в связи с постепенным продвижением Сил обороны Украины.

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