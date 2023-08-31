Сейчас Cилы обороны закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

За прошедшие сутки украинские военные имели определенные успехи в Запорожской области. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Как рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона, украинские войска имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка. Сейчас Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу.

Кроме того, на Бахмутском направлении украинская армия продолжает наступать южнее Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.

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За прошедшие сутки во время безуспешных попыток наступления на нескольких направлениях, в частности в районах Марьинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области, россияне понесли значительные потери. Следовательно, враг осуществляет перемещение подразделений и войск и применяет резервы.

По словам Ковалева, сейчас на фронте продолжаются тяжелые бои.

Война в Украине - ситуация в Бамуте

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска в Бахмуте находятся под артиллерийским контролем украинской армии. На Бахмутском направлении врагу не хватает "свежих" сил, ведь присутствующие там подразделения россиян понесли значительные потери и истощены. Также россияне потеряли большое количество артиллерии.

На этом направлении, россияне пытаются действовать небольшими группами, сдерживая украинское войско, однако ВСУ все же продолжают продвигаться.

Ранее в Минобороны Украины отметили, что российские оккупационные силы, которые находятся в Бахмуте, оказались в ловушке и не могут выйти из города. Враг также не может полноценно передвигаться по самому городу.

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