На Бахмутском направлении враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции.

Восток Украины остается эпицентром боевых действий на линии фронта, а на нескольких участках Бахмутского направления продолжаются активные действия.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что ситуация является напряженной на всех участках фронта.

По словам Маляр, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои.

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Также на всех направлениях российские оккупанты наносят авиационные удары и осуществляют артиллерийские и минометные обстрелы.

"Впрочем, врагу не удается достичь своих целей. Наши защитники отражают атаки", - подчеркнула Маляр.

При этом, на Бахмутском направлении россияне стягивают резервы и пытаются удержать занимаемые позиции.

"Делает попытки атаковать, но не удается. Сейчас наши защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления", - подчеркнула Маляр.

Кроме того, на юге страны на Запорожском направлении противник ведет оборонительные действия, там продолжаются позиционные бои.

Война в Украине - контрнаступление

Как сообщал УНИАН, издание The Washington Post со ссылкой на слова четырех анонимных военных сообщило, что ВСУ пошли в контрнаступление вечером 7 июня. СМИ отметили, что ожесточенные бои развернулись в Запорожской области, на одном из участков фронта, который рассматривался вероятным местом "старта" действий.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские военные якобы провели контрнаступательные операции с различными результатами по крайней мере на трех участках фронта в рамках более широких контрнаступательных усилий, которые разворачиваются с воскресенья, 4 июня. В частности, украинские военные совершили "ограниченную, но все еще значительную атаку" в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.

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