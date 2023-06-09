За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновения.

На четырех направлениях Восточного фронта продолжаются тяжелые бои - за прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновения. Украинские военные отбили атаки россиян на нескольких направлениях.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 июня, российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои.

Так, за прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 43 боевых столкновения.

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В частности, на Лиманском направлении в течение минувших суток россияне безуспешно пытались наступать в районе Веселого Донецкой области, на Бахмутском - в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, а на Авдеевском - неподалеку Северного и Опытного.

Кроме того, на Марьинском направлении украинские защитники и защитницы отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка - российские оккупанты понесли потери.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка пока без существенных изменений, а на Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает вести оборонительные действия.

В то же время, на Северском и Слобожанском направлениях захватчики усиливают состав группировки для прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, на Бахмутском направлении ведутся активные действия украинских войск, продолжаются бои. Кое-где на этом направлении россияне пытаются перейти в наступление, однако безуспешно.

В то же время, на южном фронте продолжаются бои за Великую Новоселку на Новопаловском направлении, а на Запорожском направлении в районе Орехова враг находится в активной обороне.

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