В настоящее время соотношение потерь среди украинских и российских войск на юге Украины составляет примерно 1 к 6,5.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook со ссылкой на командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука.
Маляр отметила, что стала свидетелем, как Ковальчук вдохновляет военных на борьбу с врагом. В частности, он "рассказал интересные факты о деморализации подразделений врага на юге и о растущих потерях".
"Соотношение потерь примерно 1 к 6,5. По его словам, критический предел соотношения потерь - 1 к 8, после которого армия противника будет психологически "сыпаться"", - отметила Маляр.
По словам командующего, враг уже в довольно сложной ситуации на юге, но расслабляться не время. Наоборот, надо собрать всю "силу и мощь и выжимать российскую армию из нашей земли".
Потери РФ в войне с Украиной
Общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 15 октября ориентировочно составили 65 тыс. личного состава. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 300 оккупантов. В Генштабе добавили, что наибольшие потери российский агрессор понес вчера на Криворожском и Бахмутском направлениях.