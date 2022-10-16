В Минобороны отметили, что враг уже в довольно сложной ситуации на юге, но расслабляться не время.

В настоящее время соотношение потерь среди украинских и российских войск на юге Украины составляет примерно 1 к 6,5.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook со ссылкой на командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука.

Маляр отметила, что стала свидетелем, как Ковальчук вдохновляет военных на борьбу с врагом. В частности, он "рассказал интересные факты о деморализации подразделений врага на юге и о растущих потерях".

Видео дня

"Соотношение потерь примерно 1 к 6,5. По его словам, критический предел соотношения потерь - 1 к 8, после которого армия противника будет психологически "сыпаться"", - отметила Маляр.

По словам командующего, враг уже в довольно сложной ситуации на юге, но расслабляться не время. Наоборот, надо собрать всю "силу и мощь и выжимать российскую армию из нашей земли".

Потери РФ в войне с Украиной

Общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 15 октября ориентировочно составили 65 тыс. личного состава. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 300 оккупантов. В Генштабе добавили, что наибольшие потери российский агрессор понес вчера на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: