Министерство обороны передало Верховной Раде предложения изменений законодательства относительно добровольного воинского учета женщин определенных специальностей.
Об этом сообщила заместитель министра Анна Маляр.
Сейчас ведомство работает над законопроектом вместе с профильным комитетом Верховной Рады. Чтобы изменить правила учета женщин, нужно решение парламента.
"Если будут приняты изменения - Минобороны и Генштаб их выполнят. Опыт развертывания всех военных частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований до полных штатов военного времени свидетельствует, что на сегодня в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Вместе с тем, для Вооруженных Сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий. Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечне военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень к оптимальной потребности", - подчеркнула Маляр.
При этом она акцентировала, что речь идет о добровольной постановке на воинский учет. По ее словам, с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала - только с ее согласия.
Ранее сообщалось, что некоторым украинкам этой осенью придется встать на воинский учет. Всего в перечня Министерства обороны Украины семь основных профессий и 14 специальностей.