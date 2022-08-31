Сейчас ведомство работает над законопроектом вместе с профильным комитетом Верховной Рады

Министерство обороны передало Верховной Раде предложения изменений законодательства относительно добровольного воинского учета женщин определенных специальностей.

Об этом сообщила заместитель министра Анна Маляр.

Сейчас ведомство работает над законопроектом вместе с профильным комитетом Верховной Рады. Чтобы изменить правила учета женщин, нужно решение парламента.

Відео дня:

"Если будут приняты изменения - Минобороны и Генштаб их выполнят. Опыт развертывания всех военных частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований до полных штатов военного времени свидетельствует, что на сегодня в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Вместе с тем, для Вооруженных Сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий. Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечне военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень к оптимальной потребности", - подчеркнула Маляр.

При этом она акцентировала, что речь идет о добровольной постановке на воинский учет. По ее словам, с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала - только с ее согласия.

Ранее сообщалось, что некоторым украинкам этой осенью придется встать на воинский учет. Всего в перечня Министерства обороны Украины семь основных профессий и 14 специальностей.

Вас также могут заинтересовать новости: