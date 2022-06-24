По словам мэра, захватчики не имеют поддержки среди местного населения.

В Мелитополе Запорожской области оккупанты образовали штаб для подготовки к "референдуму".

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире всеукраинского телемарафона.

"Несколько дней назад стало известно, что они образовали свой штаб до проведения референдума. Одним из руководителей этого штаба стал еще один гауляйтер Галина Катющенко, которая была одним из руководителей "Партии регионов", и вроде бы она сегодня готовит документы для проведения псевдореферендуму", - сказал Федоров.

Мэр отметил, что это событие назвать референдумом невозможно.

"Что хотят сделать рашисты? Они хотят снять картинку, что якобы некоторые люди проголосовали за то, чтобы присоединиться или образовать какую-то квазиреспублику и все. Им не требуется волеизъявления граждан. Почему они так тянут с референдумом, мне понятно – потому что сегодня более 5% на временно оккупированных территориях поддерживают Россию. А 95% оставшихся людей точно против, не говоря уже о тех, кто покинул временно оккупированные города", - сказал Федоров.

По словам мэра Мелитополя, оккупанты могут показать картинку, что провели референдум, но это никак не повлияет на освобождение города ВСУ или на сопротивление людей.

Федоров отметил, что 3-4 недели назад было известно о выезде половины людей из оккупированного города, и на тот момент в Мелитополе осталось около 70 тысяч жителей.

"Люди выезжают ежедневно, поэтому можно сказать, что еще около 10 тысяч выехали", - рассказал мэр.

Он отметил, что выехать можно только частным транспортом, потому что организованные гуманитарные колонны рашисты не пропускают. Частные машины также пропускают не просто так – на каждом блокпосту берут от 300 до 3000 грн.

Как сообщал УНИАН, Россия перебрасывает часть своих сил на Донбасс, открывая Вооруженным силам Украины перспективы окружения и деоккупации Мелитополя и Херсона. Генерал Маломуж озвучил вероятные сценарии.

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