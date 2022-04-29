Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты массово похищают мужчин призывного возраста.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, похищенных людей увозят в неизвестном направлении.

"Похищают людей на блокпостах, перешли уже к массовому похищению. Похищают всех мужчин призывного возраста. Две недели назад они начали предлагать им вступать в российскую армию, а уже сегодня похищают на блокпостах и везут в неизвестном направлении. Людей держат в нечеловеческих условиях в подвале, думаю, их хотят использовать как обменный фонд или как пушечное мясо для участия в операциях во время войны с Украиной", - рассказал он.