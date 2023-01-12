По словам Федорова, оккупанты провоцируют местных жителей на эмоции, чтобы выявить и наказать патриотов Украины.

В Мелитополе количество иностранных "туристов" превысило количество местных жителей, которые вынуждены оставаться в оккупации.

"С каждым днем все больше кацапов из разных глубинок немытой России "путешествуют" к захваченным территориям Украины. В Мелитополе количество иностранных "туристов" - русских, бурят, осетин, кадыровцев - превысило количество местных жителей, которые вынуждены оставаться в оккупации", - сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Мэр отметил, что они настолько хотят казаться "своими", что даже используют украинскую символику.

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"Повесили на "Камазы" украинский флаг и отправились на север от Мелитополя в сторону Васильевки; селятся по соседству с гражданскими в жилье людей, которые выехали из оккупации; переодеваются в гражданское и подслушивают разговоры на улицах", - рассказал Федоров.

Кроме того, добавил мэр, российские захватчики пересели с фур на легковые автомобили с украинскими номерами, а также перевозят военных в школьных автобусах с надписью "Дети".

"На самом деле очередной виток террора и испуга рашистов в действии: все жители ждут возвращения украинского флага. Поэтому орки провоцируют людей на эмоции, чтобы выявить и наказать патриотов Украины", - подчеркнул Федоров.

По его словам, Вооруженные Силы Украины и силы сопротивления "отслеживают каждый шаг русни".

"Поэтому орки маскируются даже под детей", - отметил мэр.

Федоров добавил, что оккупанты не понимают, что "никогда незваные "гости" не станут своими на украинской земле.

"Поэтому, если "туристы" сами не возьмут обратный билет на Россию, им с радостью помогут наши военные", - подытожил городской голова Мелитополя.

Ситуация в Мелитополе

С начала января оккупанты начали новую волну террора против гражданского населения во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что ночью 8 января в Мелитополе была уничтожена база оккупантов и техника противника.

Недавно стало известно, что российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе начали очередной виток репрессий и новую волну депортации людей из-за обвинений в антироссийской деятельности.

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