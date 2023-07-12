Захватчики совершают массовые рейды по домам и квартирам местных жителей, проверяют личные документы и мобильные устройства.

Российские оккупанты усилили так называемые контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе Донецкой области, сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

"Оккупанты совершают массовые рейды по домам и квартирам местных жителей, проверяют личные документы и мобильные устройства", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в Генштабе, захватчики пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины.

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Кроме того, в Генштабе сообщили, что во временно захваченном Бердянске Запорожской области, в результате прямого попадания по гостинице "Дюна", в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг.

Война в Украине - ситуация на оккупированном юге

Как сообщал УНИАН, советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне из приграничных регионов страны-агрессора едут отдыхать во временно оккупированный Мариупольский район.

По его словам, там и много российских военных, которые находятся на побережье в пансионатах и базах отдыха.

Андрющенко отметил, что от Мариуполя до границы с Бердянским районом Запорожской области "все забито на сегодняшний день россиянами". Он добавил, что россияне "сильно не перебирают" условиями отдыха, а украинцы бы в таких условиях не отдыхали.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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