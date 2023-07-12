Россияне из приграничных регионов России едут отдыхать во временно оккупированный Мариупольский район, потому что их убедили, что там "глубокий тыл".
Об этом сообщил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Радио Свобода". "Там все забито. Это очень странно выглядит, с одной стороны. Все побережье заполнено россиянами. Гражданскими россиянами, которые приехали отдыхать", - отметил он. При этом добавил, что там и много российских военных, находящихся на побережье в пансионатах и базах отдыха.
Андрющенко отметил, что от Мариуполя до границы с Бердянским районом Запорожской области "все забито на сегодняшний день россиянами". "Они едут и очень удивляются, когда работает ПВО, потому что это громко, и очень неприятно, потому что все украинцы это знают. Однако для россиян это сюрприз, потому, что их убедили в том, что это глубокий тыл, "город восстанавливается". Они удивлены руинами Мариуполя, с одной стороны, потому что это не соответствует той картинке, что им показывают на "Московии", с другой стороны, они приезжают на побережье", - рассказал он.
По его словам, в основном приезжают россияне из областей, которые ближайшие к Украине - Ростовская, Белгородская. "Вот они действительно понаехали на море. Это достаточно дешево для них", - отметил Андрющенко. Он добавил, что россияне "сильно не перебирают" условиями отдыха, а украинцы бы в таких условиях не отдыхали.
Новости Мариуполя - сегодня это стоит знать
Как сообщал УНИАН, местное население Мариуполя в социальных сетях констатирует, что город переполнили россияне разных национальностей, которые ведут себя по-хамски - говорят о нападении на девушку-подростка в автобусе.
Петр Андрющенко 9 июля сообщал, что в Мариуполе назревает "тихий бунт" из-за чужаков из России (бурятов, узбеков и других представителей нацменьшинств), которые заполонили временно оккупированный город и ведут себя там, как хозяева.