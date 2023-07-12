От Мариуполя до границы с Бердянским районом Запорожской области все забито россиянами, сообщил советник Мариупольского городского головы.

Россияне из приграничных регионов России едут отдыхать во временно оккупированный Мариупольский район, потому что их убедили, что там "глубокий тыл".

Об этом сообщил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Радио Свобода". "Там все забито. Это очень странно выглядит, с одной стороны. Все побережье заполнено россиянами. Гражданскими россиянами, которые приехали отдыхать", - отметил он. При этом добавил, что там и много российских военных, находящихся на побережье в пансионатах и базах отдыха.

Андрющенко отметил, что от Мариуполя до границы с Бердянским районом Запорожской области "все забито на сегодняшний день россиянами". "Они едут и очень удивляются, когда работает ПВО, потому что это громко, и очень неприятно, потому что все украинцы это знают. Однако для россиян это сюрприз, потому, что их убедили в том, что это глубокий тыл, "город восстанавливается". Они удивлены руинами Мариуполя, с одной стороны, потому что это не соответствует той картинке, что им показывают на "Московии", с другой стороны, они приезжают на побережье", - рассказал он.

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По его словам, в основном приезжают россияне из областей, которые ближайшие к Украине - Ростовская, Белгородская. "Вот они действительно понаехали на море. Это достаточно дешево для них", - отметил Андрющенко. Он добавил, что россияне "сильно не перебирают" условиями отдыха, а украинцы бы в таких условиях не отдыхали.

Новости Мариуполя - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, местное население Мариуполя в социальных сетях констатирует, что город переполнили россияне разных национальностей, которые ведут себя по-хамски - говорят о нападении на девушку-подростка в автобусе.

Петр Андрющенко 9 июля сообщал, что в Мариуполе назревает "тихий бунт" из-за чужаков из России (бурятов, узбеков и других представителей нацменьшинств), которые заполонили временно оккупированный город и ведут себя там, как хозяева.

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