В 2016 году он снял фильм "Мариуполис" о войне на востоке Украины.

В Мариуполе Донецкой области погиб литовский кинорежиссер Мантас Кведаравичюс.

Об этом ночью 3 апреля сообщил российский и латвийский режиссер документального кино Виталий Манский.

"Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерьмовой войне зла, против всего мира. Я нашел несколько фото, где мы вместе с Мантасом на Артдокфесте в Риге, в 2016 году обсуждаем место документалиста на войне. Мантас все больше молчал, и думал", - написал Манский на своей странице в Facebook.

Кведаравичюс известен в том числе как автор фильма "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе. Ленту, премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале, называли "человеческой историей на фоне исторических потрясений".

Публичного подтверждение о его смерти от украинских властей пока не было.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в районе села Гута Межигорская Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина. Связь с ним пропала еще 13 марта, когда он отправился документировать последствия российской агрессии.

Ранее в Мариуполе погиб бывший капитан национальной сборной Украины по водному поло Евгений Обединский. Спортсмен был убит 17 марта, у него остались трое детей.

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