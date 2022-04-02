У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

1 апреля в районе села Гута Межигорская Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина.

Об этом сообщает редакция LB.ua.

Связь с Левиным пропала еще 13 марта. Тогда он отправился в Гуту Межигорскую вместе с Алексеем Чернышевым, военным и фотографом в прошлом, документировать последствия российской агрессии. В том районе начались интенсивные боевые действия.

Местопребывание и судьба Чернышева пока неизвестны.

Кто такой Макс Левин

Макс Левин родился 7 июля 1981 года на Киевщине.

После школы получил образование по специальности "инженер компьютерных систем" в КПИ и работал фотожурналистом.

Более 10 лет Максим работал в редакции LB.ua также сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske.

Его фото публиковали самые известные СМИ мира - Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, Радио Свобода (RFE/RL).

Большинство его документальных проектов связаны с войной в Украине.

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