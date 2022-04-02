Левин погиб / фото LB.ua
1 апреля в районе села Гута Межигорская Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина.
Об этом сообщает редакция LB.ua.
Связь с Левиным пропала еще 13 марта. Тогда он отправился в Гуту Межигорскую вместе с Алексеем Чернышевым, военным и фотографом в прошлом, документировать последствия российской агрессии. В том районе начались интенсивные боевые действия.
Местопребывание и судьба Чернышева пока неизвестны.
Кто такой Макс Левин
- Макс Левин родился 7 июля 1981 года на Киевщине.
- После школы получил образование по специальности "инженер компьютерных систем" в КПИ и работал фотожурналистом.
- Более 10 лет Максим работал в редакции LB.ua также сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske.
- Его фото публиковали самые известные СМИ мира - Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, Радио Свобода (RFE/RL).
- Большинство его документальных проектов связаны с войной в Украине.