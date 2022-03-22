Александр Сокуров осудил действия президента РФ Владимира Путина.

Известный режиссер и народный артист РФ Александр Сокуров осудил действия президента Владимира Путина, который развязал в Украине войну и пренебрегает жизнями своих солдат.

Об этом он сказал на YouTube-канале "Ещенепознер".

По словам Сокурова, действия российских властей приведут к необратимым последствиям. А война в Украине закончится для Путина тем же, чем и для царя в 1917 году.

Также режиссер высказался о том, что путинская власть не уважает свой народ и пренебрегает жизнями граждан.

"Я никогда даже не мог себе представить, что государство может допустить переход через границы всякой корректности, всякого уважения к народу, всякого уважения к противнику. Чтобы такое количество злобы исходило от государственного телевидения. Не просто пропаганды, а настоящей злобы. Я никогда не видел такого. У вас нет никакого права останавливать развитие в этой стране и накидывать удавку на шеи молодых людей. У вас нет этого права", – сказал Сокуров.

Кроме того, он отметил, что из-за войны в Украине граждане могут свергнуть Путина с поста президента. Но сразу ситуация в РФ не улучшится, все придется начинать заново.

"Я предполагаю, что нас ожидает через месяц-два. Я не буду говорить, потому что сказанное может осуществиться, а у несказанного есть возможность и не быть. Но пока мы идем теми же темпами, как шли, когда произошел революционный переворот в России и свержение монархического режима... Это выход в нулевую точку. Это плохо для всех нас", – добавил Сокуров.

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