Сопротивление обезвредило трансформаторные установки между ЖМР 23 и селом Старый Крым.

Во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны обесточили базу российских оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram. Он отметил, что сопротивление обезвредило трансформаторные установки между ЖМР 23 и селом Старый Крым, которые обеспечивали электричеством базу оккупантов.

"Огненное Сопротивление сопровождалось яркими спецэффектами в виде черного дыма и, как следствие, повышенным уровнем тревожности", - прокомментировал Андрющенко.

Движение Мариуполь.Сопротивление также обнародовало снимки пожара.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе оккупанты пытаются искоренить все то, что напоминает о принадлежности города к Украине. Там они уничтожают исторические достопримечательности. Россияне активно выискивают проукраински настроенных граждан среди местного населения. Однако у них ничего не получается.

Так, по данным Андрющенко, пару дней назад неизвестные включали гиин Украины. На них сразу же донесли, однако, прибывшие на место оккупанты поймать никого не смогли.

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