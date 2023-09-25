Во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны обесточили базу российских оккупантов.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram. Он отметил, что сопротивление обезвредило трансформаторные установки между ЖМР 23 и селом Старый Крым, которые обеспечивали электричеством базу оккупантов.
"Огненное Сопротивление сопровождалось яркими спецэффектами в виде черного дыма и, как следствие, повышенным уровнем тревожности", - прокомментировал Андрющенко.
Движение Мариуполь.Сопротивление также обнародовало снимки пожара.
Ситуация в Мариуполе
В Мариуполе оккупанты пытаются искоренить все то, что напоминает о принадлежности города к Украине. Там они уничтожают исторические достопримечательности. Россияне активно выискивают проукраински настроенных граждан среди местного населения. Однако у них ничего не получается.
Так, по данным Андрющенко, пару дней назад неизвестные включали гиин Украины. На них сразу же донесли, однако, прибывшие на место оккупанты поймать никого не смогли.