В одном из случаев тела трех российских военных нашли на местном пляже. Их кто-то сложил их в ряд.

Во временно оккупированном Мариуполе находят тела мертвых российских военных.

Об этом речь идет в сообщении Мариупольского горсовета. "2 сентября появилась информация о том, что пятерых российских военных утопили в Азовском море. Их тела обнаружили на пляже", - отмечается в сообщении.

В горсовете отметили, что о смерти оккупантов сообщил один из российских телеграмм-каналов со ссылкой на собственные источники в так называемом "мвд днр". В сообщении уточняется, что тела троих оккупантов нашли на местном пляже и они лежали в ряд.

Видео дня

"Кто и почему их убил - неизвестно. Мариуполь становится опасным для российских военных. Сопротивление людей в действии!",- прокомментировали в горсовете.

Кроме того, советник городского председателя Петр Андрющенко также сообщил о ликвидированном в городе россиянине. "Сегодня Мариупольское сопротивление сообщило о ликвидации еще одного военного. Обозначив место нахождения "подкидыша"", - написал Андрющенко.

Он отметил, что через некоторое время полиция оккупантов в районе пляжа Песчаный обнаружила труп россиянина в обозначенном месте.

Ситуация в Мариуполе

Несколько дней назад советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал будни в оккупированном россиянами городе. Он уточнил, что видео снято в Центральном районе, в 23 жилом микрорайоне, который в настоящее время является самым заселенным в городе. На видео видно, что урны переполнены мусором, поэтому он валяется на земле. А на скамейках, расположенных неподалеку спят пьяные мужчины.

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