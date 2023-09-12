На кадрах видно десятки разрушенных оккупантами зданий.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко поделился новыми кадрами из города. На них видны разрушенные дома и изувеченные улицы города, где когда-то бурлила жизнь.

Видео Андрющенко опубликовал в Телеграм. "Руины реальной истории украинского города, который когда-то был Мариуполем", – написал он.

Андрющенко также показал, как сейчас выглядит Центральный рынок по улице Казанцева:

Оккупация Мариуполя: что происходит в городе

Во временно оккупированном Мариуполе происходит загадочный мор оккупантов – там нашли тела мертвых российских военных. В Мариупольском горсовете рассказали, что в начале сентября пятерых российских военных утопили в Азовском море.

Кроме того, утром, 7 сентября, в городе прозвучало несколько громких взрывов. По словам советника мэра Петра Андрющенко, тела захватчиков вывозили "не одним рейсом".

Вас также могут заинтересовать новости: