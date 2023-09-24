При этом ночью в городе звучал гимн Украины.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал очередную "порцию" реалий города. Он отметил, что гауляйтерам и коллобарантам безразличны местные люди, поскольку все что им надо это показывать красивую картинку для РФ.

"Фасады нескольких показушно отстроенных домов не в состоянии скрыть полностью разрушенные кварталы города и безымянные могилы мирных жителей во дворах...", - констатировал чиновник.

Андрющенко отметил, что на один отстроенный дом приходятся сотни уничтоженных оккупантами, жители которых остались без крыши над головой и не за что жить.

"Мариуполь - разрушенный город и жители - бездомные, которых оккупанты просто бросили умирать", - отметил советник мэра города.

Кроме того, он добавил, что гайляйтер Пушилин вернул комендантский час на территории всей оккупированной части Донецкой области.

"В Мариуполе комендантский час был отменен почти год назад. Теперь - опять привет. Тревожность оккупанта как-то стремительно пошла вверх. Из прекрасного - одновременно с введением запрета на пребывание на улице запрещены любые проявления общественного неповиновения", - отметил Андрющенко.

При этом он отметил, что в оккупированном Мариуполе прозвучал гимн страны. Это произошло вчера ночью по пр. Строителей.

"Мриупольцы включили гимн Украины. Через 15 минут по доносу мраzи прилетели полицаи, но никого не нашли. Уже. Город ждет. Город борется", - подчеркнул он.

Ситуация в Мариуполе

За время оккупации россияне последовательно уничтожают в городе все, что напоминает его принадлежность к Украине. При этом они ведут вроде бы восстановление Мариуполя. Сами же жители столкнулись с отсутствием медицинского обслуживания, нехваткой продуктов и антисанитарией в городе.

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