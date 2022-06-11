По словам советника мэра, триколор на фоне уничтоженных обгоревших домов на площади Ленина - символично.

В Мариуполе оккупанты переименовали площадь Свободы в площадь Ленина и подняли над ней свой триколор.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты вернули старое название площадь Ленина мариупольской площади Свободы, которую Мариупольский горсовет переименовал 30 июня 2015 года.

"Оккупанты переименовали площадь Свободы в Мариуполе в площадь Ленина и подняли над ней свой триколор. Какой символизм - триколор на фоне уничтоженных обгоревших домов на площади Ленина. Задумался, а как они исправят "Маріуполь" на "Мариуполь" в надписях на площади?"- отметил он.

На фото, которые опубликовал Андрющенко, можно увидеть 25 фонарей (количество символизирует области Украины вместе с АР Крым), которые украшены птицами мира - голубями. Их установили в 2020 году ко Дню города.

Как писал УНИАН, российские захватчики заставляют мариупольцев работать за еду, а молодых людей помогать мобильным патрулям, в том числе в проведении фильтрационных мероприятий. В городе ощутим дефицит продовольствия и воды.

Также недавно оккупационная власть открыла в захваченном городе "банк" в металлическом вагончике.

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