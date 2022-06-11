Советник городского головы отметил, что такую новость "печальной назвать трудно".

Во временно оккупированном российскими захватчиками Мариуполе на мине подорвался трактор Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале

По его данным, инцидент произошел недалеко от здания супермаркета OBI. В результате взрыва погибли два работника МЧС и российский военнослужащий.

"Мариуполь. Прямо сейчас на территории возле бывшего супермаркета ОВI на мине подорвался трактор МЧС России. Два работника МЧС оккупантов и один российский военный погибли на месте. Новость, которую печальной назвать трудно. Возмездие неотвратимо", - отметил советник мэра.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты в Мариуполе из-за вспышки холеры срочно готовят к запуску инфекционного отделения на базе больницы скорой медицинской помощи.

Также ранее сообщалось, что захватчики заставляют мариупольцев работать за еду, а молодых людей помогать мобильным патрулям, в том числе в проведении фильтрационных мероприятий. В городе ощутим дефицит продовольствия и воды.

Напомним, что недавно временная оккупационная власть открыла в захваченном городе "банк" в металлическом вагончике.

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