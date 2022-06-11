Во временно оккупированном российскими захватчиками Мариуполе на мине подорвался трактор Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале
По его данным, инцидент произошел недалеко от здания супермаркета OBI. В результате взрыва погибли два работника МЧС и российский военнослужащий.
"Мариуполь. Прямо сейчас на территории возле бывшего супермаркета ОВI на мине подорвался трактор МЧС России. Два работника МЧС оккупантов и один российский военный погибли на месте. Новость, которую печальной назвать трудно. Возмездие неотвратимо", - отметил советник мэра.
Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты в Мариуполе из-за вспышки холеры срочно готовят к запуску инфекционного отделения на базе больницы скорой медицинской помощи.
Также ранее сообщалось, что захватчики заставляют мариупольцев работать за еду, а молодых людей помогать мобильным патрулям, в том числе в проведении фильтрационных мероприятий. В городе ощутим дефицит продовольствия и воды.
Напомним, что недавно временная оккупационная власть открыла в захваченном городе "банк" в металлическом вагончике.