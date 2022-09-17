Россияне все чаще отказываются ехать в Украину, поэтому враг может начать искать "пушечное мясо" на временно захваченных территориях.

Из-за успешного контрнаступления ВСУ оккупанты могут устроить принудительную "мобилизацию" в Мариуполе. Россияне все чаще отказываются ехать на войну в Украину, а женщины в так называемой "ЛНР" недавно устроили протест против отправки своих мужчин на фронт. В результате нехватку "пушечного мяса" могут попытаться компенсировать за счет жителей временно захваченных территорий.

Такой информацией поделился пресс-центр Мариупольского городского совета в официальном Telegram-канале.

В сообщении упоминается, что рашисты пытаются всеми способами компенсировать потери. Они вербуют заключенных в колониях РФ и уже начали хватать мужчин на временно оккупированных территориях Украины для отправки на фронт.

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"В Мариуполе для этого распространялось смс-сообщение. Ситуация усложнится с получением паспорта РФ. Это увеличивает шансы отправиться принудительно на фронт в качестве "пушечного мяса", — сообщили в Мариупольском горсовете.

Власти призвали жителей города быть осторожными и не соглашаться на любые предложения рашистов. Среди оккупантов сейчас царят панические настроения, и они могут применить любые уловки, чтобы отправить на войну "людей второго сорта", то есть украинских мужчин.

Напомним, в августе Минобороны Украины рассказало о тотальной принудительной мобилизации на временно захваченных территориях нашей страны. РФ устраивает облавы и задержания в связи с потерями и нехваткой личного состава.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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