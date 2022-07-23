Российские оккупанты разделили Лисичанск на сектора фильтрации, передвижение между которыми невозможно для местного населения.

В настоящее время во временно оккупированном Лисичанске остаются 10-12 тыс. жителей.

Об этом сообщил председатель Лисичанской ВГА Валерий Шибико.

По его словам, в городе полностью отсутствуют централизованные коммуникации, при этом российские оккупанты обещают людям восстановить электроподстанцию, которую же сами и разрушили.

"Базовые гуманитарные потребности лисичане удовлетворяют в Старобельске. Так же в Старобельске массово продаются вещи, которые были украдены из домов мирных жителей Лисичанска и Северодонецка", - рассказал Шибико.

Кроме того, по его данным, город Лисичанск разбит на сектора фильтрации, передвижение между которыми невозможно для местного населения, а "в оставленных домах и квартирах лисичан живут россияне и их прихвостни из т. н. "лднр"".

Как сообщал УНИАН, председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о "хлопке" в оккупированном Лисичанске, в результате которого ВСУ уничтожили вражеский штаб.

Вас также могут заинтересовать новости: