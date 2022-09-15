Происходит сбор доказательной информации о совершении российскими оккупантами издевательств над украинскими гражданами.

В Изюме нашли документацию с конкретными фамилиями российских военных, которые находились в городе и совершали военные преступления.

Об этом сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.

Он рассказал о сборе доказательств военных преступлений в освобожденном Изюме.

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"Сегодня нашли определенную документацию конкретных российских воинских частей. Нашли данные по личному составу, конкретные фамилии, позывные, мобильные телефоны, которые позволят нам стопроцентно идентифицировать россиян-военнослужащих, которые здесь были", - сказал Белоусов.

Кроме того, по его словам, было изъято много компьютерной техники, которая требует дальнейшего анализа.

Он сказал, что дополнительные осмотры на местности продолжатся с целью изъятия доказательной информации из тех мест, где российские оккупанты могли пытать или издеваться над украинскими гражданами.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области создано 23 мобильные следственно-прокурорские группы для расследования военных преступлений, совершенных армией Российской Федерации. Еще создано 5 так называемых "тематических групп"" задача которых заключается в сборе доказательств пыток местных жителей.

Напомним, 10 сентября ВСУ продвинулись на юго-восточном направлении от Балаклеи и подошли к Изюму.

11 сентября украинские воины подняли государственный флаг в центре города Изюм на Харьковщине. Оно находилось в оккупации с марта.

Миниобороны России признало, что армия РФ отступает из Харьковской области.

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в освобожденный Изюм и принял участие в церемонии поднятия национального флага над городом.

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