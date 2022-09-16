В то же время, президент подчеркнул, что покорения Украины не будет, и каждая ракета приближает Россию к большей международной изоляции, к большей экономической деградации и к еще более четкому историческому осуждению.

Российские оккупанты применили против Украины уже более 3800 различных ракет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении в конце 204-го дня войны.

"Государство-террорист применило против нас уже более 3800 различных ракет. Но ни одна ракета не приблизит Россию к ее цели", - заявил глава государства.

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Он подчеркнул, что покорения Украины не будет, и каждая ракета приближает Россию к большей международной изоляции, к большей экономической деградации и к еще более четкому историческому осуждению.

Напомним, также Зеленский показал последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу.

14 сентября, российские оккупанты нанесли ракетного удара по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, российские войска попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры города.

Председатель ОВА добавил, что предварительно, без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды. Работают аварийные службы и спасатели. Проводится ликвация последствий разрушений.

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