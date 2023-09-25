Там прогнозируют проблемы с управляемостью войсками.

Представитель Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, как на деятельность вражеского флота повлияет потеря командующего, сравнив эту ситуацию с курицей без головы.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, что для флота означает внезапная потеря командующего, и как это может повлиять на его деятельность. "Надо понимать механизм. Конечно, условный Путин не управляет непосредственно кораблями на море. Для этого у него есть соответствующие адмиралы, которые прекрасно знают в каком состоянии находятся их силы, средства, личный состав, Как правильно ими управлять... и в этот момент они теряют человека, который всем этим процессом руководит и вместе с ним его штат, который так же руководит флотом", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что речь идет о довольно крупной группировке. "Представьте, что сейчас часть этого механизма, главная, становится неработоспособной. Да, сегодня они ночью еще наносили по инерции удары. Но ... это напоминает ту самую курицу, которая бегает без головы: она бегает, что-то делает, но уже она мертва. Поэтому по состоянию на сейчас, конечно, они будут иметь соответствующие проблемы с управляемостью войсками", - сказал Плетенчук.

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Представитель ВМС ВСУ также отметил, что позже мы узнаем, кто именно там присутствовал - все ли командование или нет, но обычно верх работает вместе. По его словам, это по меньшей мере начальник штаба и кто-то из его заместителей.

На вопрос, фиксируются ли уже изменения в деятельности российского Черноморского флота, в частности возле Крыма, Плетенчук отметил, что у оккупантов и раньше был очень ограниченный маневр.

"Применяют они в основном только те корабли, которые являются носителями дальнобойного оружия, управляемых ракет. Соответственно применяется менее десяти единиц в боевом порядке. Все остальные и до этого и сейчас свой функционал полноценно выполнять не могли", - сказал он.

Спикер добавил, что сразу заметить изменения мы не сможем. "Сейчас кого-то перебросят на Черноморский флот всем этим управлять, но пока эти люди войдут в систему, пока они поймут расстановку сил, средств, то какое-то время у них на это будет потрачено, конечно потеряется оперативность", - отметил Плетенчук.

Атаки на ЧФ РФ в оккупированном Крыму

13 сентября в результате удара по доку в оккупированном Севастополе был поврежден большой десантный корабль "Минск". Также удалось поразить подлодку "Ростов-на-Дону".

22 сентября оккупационные власти заявили о ракетной атаке по штабу флота в Севастополе. В украинской разведке отметили, что в результате атаки было ликвидировано не менее девяти человек, еще 16 - получили ранения. Сообщалось, что среди них генерал-полковник Александр Романчук и начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков.

Сегодня, 25 сентября, в Силах специальных операций опубликовали обновленную информацию о потерях оккупантов в результате проведения спецоперации по уничтожению штаба Черноморского флота Российской Федерации и ВДК "Минск".

Отмечается, что после поражения штаба ЧФ РФ было ликвидировано 34 офицера, среди них командующий Черноморского флота. Еще 105 оккупантов были ранены, а здание штаба не подлежит восстановлению.

В ССО также отметили, что учитывая то, что "Минск" должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Поэтому безвозвратные потери составили 62 оккупанта.

В Defense Express отметили, что в результате успешной атаки 22 сентября погиб командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов, и это стало первым случаем со времен российско-японской войны и вторым - за всю историю российских военно-морских сил, когда командующий флотом ликвидирован во время боевых действий.

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