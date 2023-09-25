Вице-адмирал Виктор Соколов погиб в результате атаки 22 сентября.

Во временно оккупированном Севастополе в результате успешной атаки 22 сентября погиб командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. И это стало первым случаем со времен русско-японской войны и вторым - за всю историю российских военно-морских сил, когда командующий флотом погиб во время боевых действий, пишет Defense Express.

"В последний раз это произошло в 1904 году, когда погиб вице-адмирал Степан Макаров. При этом находился он в этом статусе только с 1 февраля по 31 марта, а реально командовал только с 24 февраля, потому что почти месяц добирался в Порт-Артур. Сама гибель командующего произошла на борту взорвавшегося на мине броненосца "Петропавловск". При этом он повел отряд кораблей через минное поле о существовании которого знал", - напомнили аналитики.

Отмечается, что за время обеих мировых войн ни один командующий российским флотом не погиб: "Максимум - в 1943 году командующий эскадрой Балтийского флота Валентин Дрозд, автомобиль которого провалился под лед на ледовой трассе к Кронштадту во время обстрела".

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При этом аналитики также припомнили гибель одного из руководителей обороны Севастополя, начальника штаба флота Владимира Корнилова 5 октября 1854 года во время Крымской войны и гибель адмирала Павла Нахимова в 1855 году:

"Чем завершилась оборона Севастополя, также хорошо известно - затопление кораблей в бухте Севастополя и сдача города. Так что, у следующего командующего ЧФ уже РФ, очевидно, будет и такая возможность".

Удар по штабу ЧФ России в Севастополе - новое

Напомним, в результате проведения спецоперации по уничтожению штаба Черноморского флота РФ и БДК "Минск".34 офицера, среди них командующий Черноморским флотом - Виктор Соколов. Еще 105 оккупантов были ранены, а здание штаба не подлежит восстановлению.

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