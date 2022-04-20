Посещение лесов сейчас запрещено в подавляющем большинстве регионов страны.

В Киевской области двое лесников подорвались на вражеской мине, когда ехали на машине. Один из них погиб, а второй попал в больницу.

Об инциденте сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец на персональной странице на Facebook.

"Сейчас почти во всех областях Украины действует запрет на посещение леса. Друзья, это важно. Один неверный шаг может стоить вам жизни. Вчера в Киевской области двое наших работников ехали на автомобиле по территории лесного фонда в лесничество для погрузки и вывоза лесопродукции. Но во время движения по лесной дороге они наткнулись на противотанковую мину. Сильный взрыв. Водитель погиб, второй человек в больнице", — сообщил Болоховец.

Глава также предупредил, что даже с лесниками, которые хорошо знают все тропы, случаются такие трагедии. Поэтому остальным гражданам следует держаться подальше от лесов.

Напомним, сейчас территорию Киевской области очищают от мин. Россияне оставили после себя много "подарков. Недавно ГСЧС показала бомбу МОН-90, которую замаскировали под клетчатую сумку.

Оккупанты также установили немало гранат и растяжек, часть из них – среди предметов быта в домах граждан. По словам председателя Киевской ОВА Александра Павлюка, основные мероприятия по разминированию области будут завершены до конца мая. Однако на полную очистку Киевщины может понадобиться год.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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