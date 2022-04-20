Он отметил, что история не забудет военных преступлений, которые были совершены, и что не может быть мира без справедливости.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, находясь с визитом в Украине, посетил Бородянку в Киевской области, которая была освобождена от российских оккупантов.

О своей поездке в Киевскую область он написал в Twitter.

"В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет военных преступлений, которые были совершены. Не может быть мира без справедливости", - отметил в своем комментарии Мишель.

Как сообщал УНИАН, президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня утром сообщил, что приехал в Киев.

По словам советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, в Бородянке оккупанты расстреливали многоэтажные дома из танков, поэтому много мирных людей умерли от переохлаждения под завалами.

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