Об этом сообщил бывший пленник российских оккупантов, журналист Станислав Асеев.

В Киеве задержали причастного к пыткам в тюрьме боевиков "Изоляция" на Донбассе Дениса Куликовского.

Об этом в Facebook сообщил журналист, бывший пленник российских оккупантов, Станислав Асеев.

"В Киеве задержанного главного военного преступника "Изоляции" - Куликовского Дениса, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря", – написал Асеев.

УНИАН узнает детали…

Читайте такжеРоссия перебрасывает танки к границе с Украиной – BloombergЧто такое "Изоляция"

"Изоляция" - печально известная секретная тюрьма боевиков ОРДО, подчиняется так называемому "МГБ ДНР". Была сформирована в июне 2014 года на базе захваченного боевиками арт-фонда "Изоляция", оборудованного на территории старого завода.

Об "Изоляции" известно немного. По информации СМИ, ее заключенные могут годами сидеть там без суда и следствия. В отношении задержанных практикуются пытки. При этом значительная доля задержанных - граждане РФ и бывшие боевики "ДНР".

Автор: Виолетта Орлова