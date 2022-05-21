Трактор, который тянет танк, стал одним из интернет-мемов от начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Улицы Киева украсила необычная клумба. Коммунальные службы столицы обустраивают в столице цветочное сооружение в виде трактора, который тянет за собой танк.

Об этом сообщил пользователь Виктор Янкаускас на своей странице на Facebook.

По его словам, клумбу делает Киевзеленстрой, однако на странице организации фото пока не публиковали и не обнародовали никакой информации.

Клумба расположена вблизи станции метро Политехнический институт.

Отметим, что трактор, тянущий танк, стал одним из интернет-мемов с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Еще в начале войны появилось немало видео о том, как украинские фермеры тащат тракторами вражеские танки.

Напомним, на развязке возле станции метро "Левобережная" создали большую клумбу по мотивам знаменитой марки о российском корабле. Там будут развеваться цинерария, бегония, бархатцы, агератум, колеусы и много других цветов.

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