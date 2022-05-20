Первой такой цветочной композицией является знаменитая марка с изображением украинского военного на фоне российского корабля.

В каждом районе Киева появится цветочная композиция, символизирующая несокрушимый дух украинского народа во время войны.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале.

"Первой такой композицией является знаменитая марка с изображением украинского военного на фоне российского корабля. Это панно размером 14 на 4,5 метра, сформированное из нескольких тысяч цветов разных сортов возле станции метро "Левобережная". Несмотря на военное положение и сложную экономическую ситуацию в столице работает почти 700 озеленителей, которые убирают парки, проводят весенний уход за растениями, удаляют аварийные и сухостойные деревья и высаживают новые", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что все коммунальные службы города работают в штатном режиме, а более тысячи коммунальщиков пошли в ряды ВСУ и ТРО, чтобы защищать страну.

Как сообщал УНИАН, на развязке возле станции метро "Левобережная" создали большую клумбу по мотивам знаменитой марки о российском корабле. Там будут расти цинерария, бегония, бархатцы, агератум, колеусы и много других цветов.

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