Цветочная "марка" имеет размеры 13,8 на 4,5 метра.

На развязке возле станции метро "Левобережная" создали большую клумбу по мотивам знаменитой марки о корабле.

Фото опубликовал один из местных Telegram-каналов.

"Если не успели купить желаемую марку, будет возможность сделать памятное селфи", - отмечали в "Киевзеленстрое".

Озеленители начинают высаживать растения в узнаваемый каждым сюжет с военным, который указывает направление вражескому кораблю, две недели назад.

Цветочная марка имеет размеры 13,8 на 4,5 метра. На клумбе возле станции метро будут цвести тысячи цветов. Это цинерария, бегония, бархатцы, агератум, колеусы и многие другие.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку " российский военный корабль, уходи...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

20 апреля генеральный директор компании Смелянский заявил, что "Укрпочта" прекратила продажу марки. По его данным, было продано около 700 тысяч марок, еще 100 тыс. будут выделены на интернет-магазин компании. Остальные тиражи будут выделены на подарки официальным делегациям, в музеи и тому подобное.

Впоследствии "Укрпочта" объявила о выпуске в мае новой почтовой марки, посвященной войне с Россией: "русский военный корабль ... все!".

Справка УНИАН. "Русский военный корабль, иди ...!" - фраза, произнесенная украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

Вас также могут заинтересовать новости: