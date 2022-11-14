В ходе тренировки произойдут практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.

В Киеве и области в течение 15-17 ноября 2022 года проведут военные учения при участии подразделений группировки сил и средств обороны Киева.

Как сообщил заместитель командующего Сухопутных войск Александр Павлюк в Facebook, в ходе тренировки произойдут практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.

"Целью мероприятия является наращивание боевых (оперативных) возможностей во время подготовки и ведения оборонительной операции. В связи с проведением учений будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники", – отметил Павлюк.

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Жителей Киева и области просят сохранять спокойствие.

Обучение украинских военных

С начала войны России против Украины тысячи украинских защитников проходят обучение в западных странах.

Так, 15 октября 2022 года стало известно, что ЕС объявит о создании миссии по обучению тысяч украинских военнослужащих в Европе и выделит еще около полумиллиарда евро на закупку оружия для Украины.

Позже сообщалось, что командующим миссии Евросоюза по обучению украинских войск назначен польский генерал Петр Тритек, служивший в Ираке и Афганистане. Генерал будет координировать международную подготовку украинских солдат.

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