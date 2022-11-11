Они проходили на ландшафтах, "похожих на равнинную местность украинской степи".

Британская армия направила элитный пехотный полк и взвод операторов беспилотников в пустыню Мохаве.

Там состоялись американские военные учения "Project Convergence", имитирующие вторжение России в Европу, пишет The Times.

Около 450 солдат прибыли в Калифорнию для двухнедельных учений в Форт-Ирвине, американской военной базе площадью почти 1000 квадратных миль.

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По данным издания, британские, американские и австралийские войска отрабатывали новые боевые приемы, опираясь на опыт войны в Украине.

Отмечается, что тренировки проходили на открытых ландшафтах пустыни, похожих на равнинную местность украинской степи.

Кроме того, британские солдаты испытали приемы беспилотников, которым научились, наблюдая за тактикой Вооруженных сил Украины.

Что такое "Project Convergence"

Это экспериментальные учения армии Соединенных Штатов Америки, направленные на определение того, как США и международные партнеры, включая Великобританию и Австралию, будут сражаться в многодоменном боевом пространстве.

Это постоянная обучающая кампания, направленная на продвижение и интеграцию союзных сил. В хоже учений испльзуются передовые системы и технологии.

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