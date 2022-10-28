Польский генерал Петр Тритек назначен командующим миссией Евросоюза по обучению украинских войск.
Как сообщает RMF FM, генерал будет координировать международную подготовку украинских солдат.
Речь идет о подготовке личного состава, обучении организации логистики, медицинских учреждений, а также подготовке украинской армии на случай применения биологического, химического или ядерного оружия.
Оперативное командование будет базироваться в Нова-Дембе в Подкарпатском воеводстве. Второй оперативный штаб будет находиться в Германии, но только для миссий в этой стране. В Брюсселе также будет административное командование.
Как отмечает издание, подготовка украинских войск была идеей Польши еще до начала полномасштабной войны, но тогда Франция и Германия заблокировали эту инициативу, аргументируя это тем, что РФ не следует провоцировать.
На первом этапе будут обучены 15 тысяч украинских военных, учебную миссию запустят в ноябре. Большая часть учений пройдет в Польше.
Издание напоминает, что генерал Петр Тритек служил в Ираке и Афганистане.
Обучение украинских военных
Ранее о планах проведения таких учений сообщало издание Associated Press со ссылкой на дипломатов и официальных лиц ЕС.
Напомним, НАТО начало готовить военных инструкторов в Украине после того, как Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году. Так Альянс помогает ВСУ, при этом не требуется, чтобы войска, необходимые для ведения боевых действий, покидали страну.
После начала полномасштабной войны в Украине о масштабной программе подготовки украинских военных объявила Великобритания. К этой инициативе присоединились еще несколько европейских стран.