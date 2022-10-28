Как отмечают СМИ, подготовка украинских войск была идеей Польши еще до начала полномасштабной войны.

Польский генерал Петр Тритек назначен командующим миссией Евросоюза по обучению украинских войск.

Как сообщает RMF FM, генерал будет координировать международную подготовку украинских солдат.

Речь идет о подготовке личного состава, обучении организации логистики, медицинских учреждений, а также подготовке украинской армии на случай применения биологического, химического или ядерного оружия.

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Оперативное командование будет базироваться в Нова-Дембе в Подкарпатском воеводстве. Второй оперативный штаб будет находиться в Германии, но только для миссий в этой стране. В Брюсселе также будет административное командование.

Как отмечает издание, подготовка украинских войск была идеей Польши еще до начала полномасштабной войны, но тогда Франция и Германия заблокировали эту инициативу, аргументируя это тем, что РФ не следует провоцировать.

На первом этапе будут обучены 15 тысяч украинских военных, учебную миссию запустят в ноябре. Большая часть учений пройдет в Польше.

Издание напоминает, что генерал Петр Тритек служил в Ираке и Афганистане.

Обучение украинских военных

Ранее о планах проведения таких учений сообщало издание Associated Press со ссылкой на дипломатов и официальных лиц ЕС.

Напомним, НАТО начало готовить военных инструкторов в Украине после того, как Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году. Так Альянс помогает ВСУ, при этом не требуется, чтобы войска, необходимые для ведения боевых действий, покидали страну.

После начала полномасштабной войны в Украине о масштабной программе подготовки украинских военных объявила Великобритания. К этой инициативе присоединились еще несколько европейских стран.

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