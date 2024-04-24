Илья Евлаш заметил, что постоянно нужно пополнять все запасы.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал, на какое вооружение ПВО уже в ближайшее время рассчитывает Украина для защиты неба от ударов России. В эфире телемарафона он отметил, что Украина ожидает дальнобойные ракеты и новые установки Patriot для отражения российских атак.

"Конечно, прежде всего, ожидаем новые установки Patriot и ракеты к ним, которые являются чрезвычайно мощным оружием, особенно в отражении гиперзвукового оружия. И это различные ракеты типа "Кинжал", "Циркон". Конечно, это мощное оружие. И баллистики, в том числе, которую враг в последнее время широко применяет против наших городов", - акцентировал Евлаш.

Он отметил, что постоянно нужно пополнять все запасы.

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"Поскольку враг в течение последних месяцев наносил большие комбинированные массированные удары, которыми пытался истощить и перегрузить нашу систему ПВО. Мы нуждаемся в пополнении этих запасов", - пояснил Евлаш.

Кроме того, Украина ожидает поставку других систем ПВО, в том числе и нашими союзниками.

"Это среднего и малого радиуса действия. Которые смогут не только отражать ракетные атаки, а и осуществлять прикрытие. В том числе, от беспилотных летательных аппаратов, наших более мощных систем ПВО, критических объектов инфраструктуры и других объектов, которые нуждаются в защите с воздуха", - подчеркнул Евлаш.

ПВО для Украины - детали

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона сообщил, что Украина получит новые комплексы Patriot. Он отметил, что разговоры по этому поводу происходят с партнерами каждый день. Ермак добавил, что партнеры говорят не только с Грецией и Испанией, но и со многими другими странами и больше всего на эту тему ведут переговоры американцы, потому что "это их оружие и, безусловно, от них многое зависит".

Стоит отметить, что сегодня, 24 апреля президент США Джо Байден подписал окончательно принятую американским Сенатом помощь Украине.

Также США выделили Украине новый пакет помощи на $1 миллиард. Отправка оружия начнется в ближайшие часы.

"Буквально через несколько часов, мы начнем отправлять в Украину оборудование для ПВО, боеприпасы к артиллерии и реактивным системам, бронетехнику", - заявил президент США Джо Байден.

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