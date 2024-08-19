Украина и Россия имеют способность создать глубокие оборонительные позиции и резервы.

Вторжение ВСУ в Курскую область или российские наступления на восточном фронте Украины сами по себе не являются решающими военными операциями, которые помогут выиграть войну.

Об этом заявили в Институте изучения войны. Как объясняют аналитики, как ВСУ, так и оккупантам не хватает возможностей для проведения отдельных решающих выигрышных операций. Вместо этого они должны проводить несколько последовательных операций с ограниченными оперативными целями, которые в совокупности могут достичь стратегических целей. Об этом, в частности, говорится в исследовании "Украина и проблема восстановления маневра в современной войне" д-р Фредерик В. Каган и д-р Кимберли Каган.

Как отмечается, пока рано оценивать последствия и оперативное значение боев в Курской области и текущего наступления РФ на востоке Украины. Значение этих операций не будет возникать изолированно, но потенциально важны, поскольку будут касаться серии следующих кампаний.

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По мнению аналитиков, Украина и Россия имеют способность создать глубокие оборонительные позиции и резервы, которые помешают любой отдельной кампании достичь стратегических целей войны до ее кульминации. При этом страна-агрессор имеет достаточно боевой мощи, чтобы прикрыть свои границы, хотя и ценой достижения других целей.

"Итак, эффективный дизайн украинской и российской кампании требует продуманности и планирования нескольких последовательных операций, каждая из которых определяет условия для следующей операции", - говорится в отчете.

Однако пока ни одна из сторон не может проводить последовательные операции без перерыва. В то же время оперативные паузы или снижение оперативного темпа дают другой стороне возможность перехватить инициативу.

Война в Украине - последние новости

Аналитики DeepState рассказали о продвижении украинских военных на территории России и перемещении российских захватчиков на Донбассе.

Враг продвинулся возле Песчаного, Скучного, Николаевки, Зализнянского, Новожеланного, в Нелиповке и Нью-Йорке. При этом украинские Силы обороны взяли под свой контроль населенные пункты Апанасовка, Снагость и Отруба в Курской области. Кроме того, они продвинулись в поселке Ольговка.

Военная операция ВСУ в Курской области заставила Россию перебрасывать свои войска с направлений фронта в Украине, говорится в отчете Института изучения войны.

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